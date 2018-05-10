5000希盟支持者放爆竹慶勝選 大馬警水砲、催淚彈驅趕

馬來西亞希望聯盟今日凌晨陸續傳來獲勝消息，支持者過於興奮，燃放爆竹慶祝，警方發射催淚彈驅趕民眾。（美聯社）

2018-05-10 19:54

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞昨（9）日大選，原本的執政黨「國民陣線」（BN）因貪污、選舉不公等問題失去人民支持，前首相馬哈地（Mahathir Mohamad）率領的「希望聯盟」（PH）奪下執政權，出現60年來首次政黨輪替。今日凌晨，逾5000名希望聯盟支持者聚集於首相署附近，部分支持者因燃放爆竹、擾亂交通秩序，引發警方出動水砲車與催淚彈驅離，雙方一度僵持不下。

據馬來西亞《中國報》報導，一名現場執勤的警員指出，晚上11點時僅有部分希盟支持者聚集於首相署，隨後因開票結果陸續傳出，希盟取得多州執政權，加上據傳馬哈地將前往當地，吸引超過5000名支持者湧入現場，造成交通阻塞。

大約在凌晨2點30分時，部分希盟支持者因過於興奮，開始燃放爆竹，警方為驅離支持者出動了2輛水砲車，在警方發射高壓水柱期間，部分人士以水瓶回擊，使警方又出動催淚彈，才成功驅趕現場群眾。

報導稱雙方衝突長達15分鐘，但此次事件中警方並沒有逮捕任何人。事發後現場的所有路口都被封閉，而許多支持者仍在附近逗留徘徊。