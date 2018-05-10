92歲馬哈地當選馬國首相 外媒盤點全球高齡領導人

2018-05-10 18:17

〔即時新聞／綜合報導〕92歲的馬哈地（Mahathir Mohamad）今天贏得馬來西亞大選，將成為全球最老的首相。英國《衛報》（Guardian）今天也整理出全球10位年紀最大的國家領導人，英國女王、日本天皇也都入列。

《衛報》整理出的全球10位高齡國家領導人中，年紀最大的是94歲的辛巴威前總統穆加比（Robert Mugabe），其次則是92歲的英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II），也是少數高齡的女領導。第3老的國家領導則是突尼西亞總統艾塞布西（Beji Caid Essebsi），他在88歲時成為突尼西亞第一位民選元首，現在已經91歲。

排名第4老的則是馬來西亞已故蘇丹端姑阿都哈林，他在2017年9月11日駕崩，享壽89歲。而他的正式名字是Almu'tasimu Billahi Muhibbuddin Tuanku Alhaj sir Abdul Halim Mu'adzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badlishah，可能也是全世界名字最長的國家元首。

第5老的則是泰國已故國王蒲美蓬（Bhumibol Adulyadej），過世時享壽88歲，他在位長達70年，是全世界在位時間最長的國家元首。

其他高齡領導人還有88歲的科威特國王薩巴赫（Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah）、86歲的古巴前總統卡斯楚（Raul Castro）、85歲的喀麥隆總統畢亞（Paul Biya）、84歲的日本明仁天皇以及82歲的沙烏地阿拉伯國王沙爾曼（King Salman bin Abdulaziz Al Saud）。