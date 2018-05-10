回家了！3名遭北韓關押美國人質下機 川普親自迎接

載著3名遭北韓關押的美國人質，在清晨乘坐班機返抵美國本土，美國總統川普親自登機迎接。（法新社）

2018-05-10 15:23

〔即時新聞／綜合報導〕3名遭北韓監禁多時的美國公民獲釋，隨著國務卿龐皮歐的專機返美，在美東時間10日清晨抵美（台灣時間10日下午），美國總統川普夫婦、副總統彭斯夫婦特地前往馬里蘭州的安德魯基地（Joint Base Andrews）迎接獲釋國民。

綜合外媒報導，儘管返美班機在當地時間清晨2點許才抵達美國本土，但強調會親自接機的美國總統川普偕第一夫人梅蘭妮亞早已恭候多時，副總統彭斯夫婦也到場，機場吊掛著巨幅美國國旗，在當地時間清晨2點44分（台灣時間下午2點44分）載著歷劫歸來的人質專機抵達，川普與安抵國門的人質們相見歡。

川普也在現場發表簡短談話，稱這是一個特別的夜晚，「我們要感謝金正恩，也相信金正恩真的希望達成朝鮮半島無核化的協議」，川普強調：「我認為金正恩真的想做點什麼」，他說我們政府從來沒有跟北韓的談判走地如此遠；其中一名獲釋的人質激動地說：「這好像是一場夢。」這3名獲釋人質隨後由救護車接走，前往醫院接受更進一步的醫療檢查。

這3名分別遭到北韓監禁多時的韓裔美國公民分別為金東哲、金相德與金學成，金東哲原本在中國與北韓交界的特別經濟區從事貿易與旅館業務，2015年10月被以幫南韓蒐集情報的間諜罪名逮捕，遭判處10年勞改；金相德原本任教於中國，去年4月結束在平壤科學技術大學的客座準備離境時，被以從事推翻北韓政權的「敵對犯罪行為」的罪名逮捕，同樣任教於平壤科學技術大學的金學成也在去年5月以同樣罪名逮捕，藉由國務卿龐皮歐訪北韓，北韓最高領導人金正恩決定特赦3人，讓他們返美。

獲釋人質對著等候多時的媒體致意，其中一名獲釋的人質激動地說：「這好像是一場夢。」（路透）

川普慰問獲釋的人質。（路透）

川普也在現場發表簡短談話，稱這是一個特別的夜晚，「我們要感謝金正恩。」（路透）

川普慰問獲釋的人質。（路透）

獲釋人質對著等候多時的媒體致意，其中一名獲釋的人質激動地說：「這好像是一場夢。」（路透）

載著3名遭北韓關押的美國人質，在清晨乘坐班機返抵美國本土。（路透）