92歲馬哈地只是過渡 獄中的他才是馬國新總理？！

馬哈地（右）承諾，若希望聯盟勝選，將特赦安華（左）並由他擔任總理。（美聯社）

2018-05-10 15:44

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞國會大選結果出爐，由92歲前總理馬哈地（Mahathir Mohamad）帶領的希望聯盟拉下執政黨，完成馬國首次政黨輪替。但值得關注的是，馬哈地先前承諾，若是由希望聯盟贏得執政權，他將會赦免聯盟的另一名領袖安華（Anwar Ibrahim），並由他接手總理一職。

安華1947年8月10日出生於檳城州一個政治世家，他在學生時代已嶄露政治明星鋒芒，不但擔任過馬來西亞全國穆斯林學生聯盟主席，更創建馬來西亞伊斯蘭青年運動，積極為穆斯林爭取權益。

安華的從政之路與馬哈地密不可分，馬哈地當時在擔任總理時便器重安華，讓他進入執政黨國民陣線成員黨之一的巫統，並在當年隨即取得青年團團長一職，之後分別擔任過文化、青年及體育部長、農業部長、教育部長、財政部長，接著在1993年以46歲的年紀成為馬國史上最年輕副總理。

但在1997年時亞洲金融風暴中，馬哈地與安華因意見不合導致關係緊張，隔年9月馬哈地解除安華副總理職務，且以貪瀆和雞姦等罪名起訴他，安華也因此被判刑，在當時引發社會一陣動盪。

安華後來在新任總理阿布杜拉（Abdullah Ahmad Badawi）上任後脫罪，並創辦了公正黨，與華人為主的民主行動黨和伊斯蘭黨成立民主聯盟。但民主聯盟在2004年的選舉中出師不利，且安華在這段期間不斷遭受雞姦指控，直到2008年，民聯贏得3分之2席次，但安華又遭前助理指控雞姦，在2014年被判處5年刑期。

幾經波折後，馬哈地在2016年與安華化干戈為玉帛，共同為希望聯盟勝選努力，馬哈地也承諾，如果贏得大選，便會尋求皇室赦免安華，待他自由後，便會退位由安華擔任總理。