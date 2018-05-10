巧克力車翻覆 波蘭高速公路上鋪滿巧克力

波蘭一輛巧克力槽車翻覆，造成高速公路全都是巧克力。（圖擷自推特）

2018-05-10 15:26

〔即時新聞／綜合報導〕巧克力是許多人都喜歡的甜食，最近波蘭一輛乘載巧克力的槽車因為在高速公路上翻覆，讓12噸的巧克力漿從車上流出，整條路都被沾滿巧克力。

綜合報導指出，波蘭在昨天發生了一起巧克力意外，一輛載有12噸巧克力醬的槽車因為在迴轉時翻覆，造成車上的巧克力全部流到路上。雖然槽車駕駛只有輕傷，但是警消人員卻要花許多時間清除路面上的巧克力，因為有些巧克力已經凝固，與馬路上的瀝青難以分開，需要要用大量高壓的熱水沖洗才能將巧克力融化然後清理。

許多網友看到高速公路全是巧克力都熱烈討論，有人直言，「看了好甜...」、「之後路上一定都是螞蟻。」但也有網友幽默建議，可以發給大家一人一支湯匙，清理路上的巧克力。

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