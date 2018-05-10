教授指責褲子太短 女大生當眾怒脫衣褲

2018-05-10 15:56

〔即時新聞／綜合報導〕只要不犯法怎麼穿是每個人的自由，但美國康乃爾大學（Cornell University）一名亞裔的大四女學生萊提蒂婭（Letitia Chai），在全班面前報告時，卻因褲子太短遭教授指責，氣得當場脫到只剩下內衣褲，並接著繼續報告，現場超過半數的同學見狀，也跟著脫下衣服支持她的想法。

綜合外媒報導，近日萊提蒂婭要在全班同學面前發表得獎論文，那天她穿著藍襯衫、牛仔短褲，沒想到當她準備上台時，女教授麥格爾（Rebekah Maggor）對她的穿著很有意見，當眾說「妳真的只穿這樣？妳的褲子太短了」，並指責，妳會讓男性的目光從報告轉移到妳的身體上，在座一名男學生表示認同，讓萊提蒂婭覺得很傻眼，為了抗議萊提蒂婭在全班面前當場脫掉衣褲，只剩下內衣、內褲，並繼續完成她的報告，班上44名在場同學，多達28人也紛紛脫下衣服，以行動回應他們支持萊提蒂婭。

當天晚上萊提蒂婭在臉書發文寫下此事並邀請大眾參與她的抗議活動，有11人發表共同聲明表示支持萊提蒂婭抗議，但不支持她公開批判，儘管那天教授用詞不當，但她非常包容多元文化。萊提蒂婭則表示，她是抗議的是在社會中根深蒂固的問題而非針對教授。

事後教授向萊提蒂婭解釋，當時不是惡意批評她，而是出於母親的角度關切她的穿著，不過萊提蒂婭回應教授，她母親是女權主義者，同時是性別及性學研究教授，對於她的那件短褲覺得很好。