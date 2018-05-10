世界盃足球奪冠秘訣？ 巴西前傳奇球星：大量做愛

前巴西傳奇球星羅馬里歐透露，在世界盃奪冠的秘訣就是專注、射門還有「足夠的性愛」。（圖擷自維基百科）

2018-05-10 14:15

〔即時新聞／綜合報導〕距2018俄羅斯世界盃僅剩35天，各國無不緊鑼密鼓展開集訓，目前世界排名第2的足球強國巴西，也期盼可以拿下相隔16年冠軍盃，對此曾在1994年助巴西奪冠的傳奇球星羅馬里歐（Romário de Souza Faria）向晚輩喊話，奪冠很簡單，那就是專注、射門還有「足夠的性愛」。

據《法新社》報導，前傳奇球星、現任巴西參議員羅馬里歐在接受《Lance!》採訪指出：「世界盃是一場完全不同於其他比賽的比賽，你必須百分百的專注，將所有問題都拋諸於腦後，否則不會有好的成績。」他向備戰世界盃的晚輩喊話，保持專注度的一種方法，「就是要有足夠的性愛，休息日盡量做、大做特做；如此一來，在比賽當天、在場上能專注。」

報導指出，羅馬里歐的建議有他的實績做保證，1994年美國世界盃會外賽最後一場，在必須贏球才能晉級世界盃的生死戰中，羅馬里歐二度助巴西晉級複賽，成為國家英雄。

在世界盃中，羅馬里歐率領球隊一路過關斬將，6場比賽中進了5球，決賽與義大利隊上演史上第一場以PK大戰決定勝負的世界盃決賽，羅馬里歐也頂住壓力踢進球門，率領巴西隊成為在當時首支四奪世界盃的球隊（義大利、德國也分別在2006、2014年拿下第四個世界盃冠軍）。

羅馬里歐在當年拿下世界盃MVP「金球獎」，同年稍後，他再獲封國際足總世界足球先生（FIFA World Player of the Year）。