馬國首度政黨輪替 納吉布：新總理將由國王決定

馬來西亞64歲現任總理納吉布（Najib Razak）。（歐新社）

2018-05-10 13:57

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞國會大選結果出爐，64歲現任總理納吉布（Najib Razak）所領導的執政黨「國民陣線」，敗給92歲前總理馬哈地（Mahathir Mohamad）為首的「希望聯盟」。納吉布說，由於沒有政黨取得簡單多數，新任總理將由國王決定。

綜合媒體報導，馬國在野陣線「希望聯盟」在大選中獲勝，完成該國獨立後首次政黨輪替，馬哈地原本認為可以在今天到皇宮宣誓就職總理。國家皇宮表示，今天確定不會舉行這項儀式，這項儀式暫時無限期延後，如果有相關消息，國家皇宮會再通知。馬哈地表示，力爭今天辦理宣誓就職儀式，而現在清除程序混亂的問題，預計在今天稍晚宣誓就職。

現任總理納吉布指出，他接受大多數選民的決定，但「希望聯盟」在這次大選僅是相對多數席次（國會222議席中的104議席），未來總理將由國王決定，並呼籲民眾保持冷靜，相信國王的智慧和決定。

馬來西亞的選舉委員會官方計票顯示，馬國下議院的222個國會議席中，「希望聯盟」拿下104個議席，若加上親希盟的「東馬行動黨」拿下9席、「沙巴民興黨」8席，以及獨立人士1席，「希望聯盟」將掌握122席，應可穩定過半。執政黨「國民陣線」則在大選中獲得79席。