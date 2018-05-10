美國智庫疑被滲透 受邀中共統戰部官員缺席會議

美國參議員盧比歐（右）要求該中心公布中國學者王輝耀（左）與中共統戰部的關係，王輝耀則取消出席研討會。（取自網路）

2018-05-10 11:56

【駐美特派員曹郁芬／華府九日報導】美國華府智庫威爾遜中心（Wilson Center）今天舉辦的「中共統戰部滲透它國」研討會，因為參議員盧比歐質疑美國智庫被中共滲透，原本受邀的中共統戰部官員王輝耀並未出席。

不過王輝耀預定出席周五「戰略暨國際研究中心」舉辦的「美中關係四十年研討會」，目前主辦單位的網站上還將王輝耀列在座談人名單。他使用的頭銜是「中國與全球化智庫中心」創辦人兼主席。中國駐美大使崔天凱應邀擔任午餐主講人。

美中成為戰略競爭者白熱化後，美國媒體與國會對中國在美國的政治影響力開始高度警戒，無論是孔子學院、美國校園或智庫、還是美國政商界，中國的活動都受到愈來愈嚴格的檢視。

美國雜誌《外交政策》率先於5月7日披露，威爾遜中心5月9日要舉辦一場討論「中共統戰部滲透它國」問題的研討會，受邀與會的王輝耀的身份是「中國與全球化智庫中心」創辦人兼主席。

不過盧比歐5月4號致函威爾遜中心說，王輝耀與中共統戰部關係密切，要求威爾遜中心公開披露王輝耀的官方政治背景。

這篇報導指出，王輝耀的公開身份是北京智庫「中國與全球化中心」的創辦人，但他身兼統戰部「中華海外聯誼會」常務理事的身分，是中共統戰部專家諮詢組成員。

有資料顯示，王輝耀曾參與過許多中共部委的研究課題，其中涉及的中共機構包括：中組部、統戰部、人社部、商務部、國務院僑辦、國務院參事室等部委。