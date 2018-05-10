距菲僅12海里 美證實：中國正對南沙群島部署軍事設施

美智庫證實，中國正在對南沙群島部署軍事設施。圖為5月9日美、菲聯合軍演。（美聯）

2018-05-10 11:12

〔駐美特派員曹郁芬／華府9日報導〕華府智庫戰略暨國際研究中心轄下的「亞洲海事透明倡議」今天根據4月28日的衛星圖證實，中國在南沙群島的渚碧礁上的軍事基地部署了Y-8運輸機。這篇報導說，運8還有巡察與信號情報作用，這令菲律賓格外關切，因為12海里外的中業島上有菲國平民與駐軍。

報導指出，目前南沙群島3個飛機跑道上都已經進駐過軍機。第一架軍機於2016年4月進駐永暑礁以載運3個病人，這是類似Y-8的運輸機。4月時菲國媒體披露一張空照圖，顯示早在今年元月6日，兩架Y－7運輸機降落在美濟礁，這對菲律賓是特別惱人，因為2016年國際法庭的仲裁判定美濟礁是菲律賓大陸棚的一部分。

「亞洲海事透明倡議」引雨華爾街日報4月9日發佈的衛星照片顯示，今年3月在美濟礁出現3部裝運了軍事干擾設備的卡車，該報引述美國官員的話說，軍事設擾設備也同樣部署於永暑礁。「亞洲海事透明倡議」的衛星圖確認了美濟礁的軍事干擾設備在掩體下確實存在。

報導說，美國媒體CNBC在5月2日引述美情報官員的資訊指出，中國在每個島礁都部署了反艦巡弋飛彈「鷹擊-12B」和遠程地對空飛彈「紅旗-9」系統以準備4月分的軍演，但目前無法確認這些飛彈系統是否還在島上。

這篇報導說，中國在南沙群島的軍事部署基本上依循著西沙群島的永興島的足跡，可以由此窺見未來中國在南沙的軍事發展。中國在在永興島部署了J-10和J-11戰機，去年10月解放軍又公佈J-11Bs戰機在永興島演習的照片，很快地，這些戰機也會進駐南沙3個島礁。

白宮發言人桑德斯3日曾在記者會上表示，華府很清楚中國在南海的軍事化行動，已向中方提出有關問題，並警告此舉會有短期及長期後果。