曾是全球最大噴射客機 金正恩專機「蒼鷹一號」內裝曝光！

北韓元首專機「蒼鷹一號」內裝。（法新社）

2018-05-10 10:27

〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩近日赴中國遼寧省大連，與中國國家主席習近平會面，有別於首次訪問中國時搭乘火車，此次金正恩選擇乘坐元首專機「蒼鷹一號」前往，甚至公布了金正恩在機內向外揮手的照片，讓外界得以一窺蒼鷹一號的真面目。

綜合外媒報導，金正恩的父親金正日若有外訪行程，多半選擇乘坐火車，外傳可能和他有懼高症有關。相較之下，金正恩已多次乘坐專機在國內視察，此次更罕見地搭機訪問中國，引起外界好奇。

北韓元首的專機名為「蒼鷹一號」，蒼鷹為北韓國鳥，機型為伊留申-62，由蘇聯在1995年製造，上頭印有北韓國旗、朝鮮民主主義人民共和國、和朝鮮勞動黨中央軍事委員會等標示。該款機型在60年代問世時為全球最大噴射客機，可搭載200人左右，但以現代角度來看，該機不但相當老舊，其噪音之大已不符合多數機場標準。

繼上次金正恩訪中搭乘的專車內裝曝光後，媒體也發布了一張金正恩在機內對外揮手的照片，可看見金正恩的辦公桌為木桌，上頭至少放著3台電話，另有一台筆記型電腦，桌邊則有菸灰缸，窗戶的上方為一台顯示航線的螢幕。

另有媒體報導，有鑑於北韓高麗航空許久未開設國際航班，加上專機老舊，若要前往新加坡進行川金會恐有安全疑慮，因此，金正恩與習近平會面，其中一個目的可能是和對方「借飛機」。