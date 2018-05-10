習近平全球最有權勢？ 外媒分析持異議

習近平被《富比士》雜誌評選為2018年全球最有權勢的人物。（美聯社）

2018-05-10 11:49

〔即時新聞／綜合報導〕美國《富比士》將中國國家主席習近平評選為全球最有權力的人物，擠下蟬聯寶座4年的俄羅斯總統普廷，然而有外媒指出，綜合美中在貿易戰及北韓問題上的角力，習近平的國際影響力遠遠不及美國總統川普，認為《富比士》排行並不能反映事實。

根據《自由亞洲電台》報導，《富比士》最新一期公布了2018年世界最有權勢人物的榜單，習近平排行第一，第二名是俄羅斯總統普廷，美國總統川普排行第三。《富比士》在公布排名時解釋，習近平取得此地位的重要因素有二，其一是中國全國人大修改憲法，取消國家主席任期限制；其次則因習在中國擁有極高的個人崇拜，是已故中共領導人毛澤東逝世以來前所未見的。

對此，《自由亞洲電台》引述多名專家說法，認為在當前朝鮮半島和平談判中，習近平並非核心人物，反倒被美國與南韓出盡了鋒頭。正因於此，習近平十分擔心中國被邊緣化，並趕在3月底與本月初與北韓領導人金正恩二度緊急會面，應對計畫傳將於下月舉行，全球矚目的川金高峰會。

《自由亞洲電台》進一步引述旅居芬蘭的中國異議人士李方所言，認為川普上任後全面主導世界局勢的態勢相當明顯，他舉例說，川普主動發起貿易戰，而習近平只有招架之力，從此事可看出，川普與習近平的權力對比相差甚遠，強對川普應排在世界權力地位榜首。