擔憂淪中國殖民！馬哈地曾誓言加強中資監管

馬來西亞大選結果今天出爐，92歲前總理馬哈地（Mahathir bin Mohamad）為首的在野「希望聯盟」（Pakatan Harapan）獲得國會下議院席次過半。（美聯社資料照）

2018-05-10 10:40

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞大選結果今天出爐，92歲前總理馬哈地（Mahathir bin Mohamad）為首的在野「希望聯盟」（Pakatan Harapan）獲得國會下議院席次過半，成功扳倒現任總理納吉布（Najib Razak）領導的執政聯盟「國民陣線」（Barisan Nasional）。而這次馬來西亞大選，親中與反中也成為選戰的議題之一，馬哈地就曾承諾，當選後對中國投資加強監管。

綜合媒體報導，中國國家主席習近平上任後，馬來西亞和中國貿易達到顛峰，中國變成馬來西亞最大的貿易夥伴，雙邊貿易每年超過1000億美元。納吉布曾經因為長期讓中資暢通無阻，遭到在野黨指控「親中賣馬」，以填補過去「一馬發展公司（1MDB）」貪腐醜聞黑洞。

馬哈地曾在去年11月批評納吉布的親中行為，擔憂馬國逐漸被中國「殖民」。馬哈地說，中國承諾承擔「東海岸鐵路計劃」的550億令吉（約4428億台幣），將以低息貸款成為馬國債主，但未來土地、發電廠就會售給債主，破壞馬國經濟，讓馬國受到海外勢力的干預，未來將被中國殖民。

馬哈地在選前受訪時指出，如果順利當選後，將會對中國投資加強監管，因為很多人不喜歡中國人到馬來西亞投資，而他是為了造福馬國人民而來，希望馬來西亞保有這項權利，不讓本國資產遭外國併吞。