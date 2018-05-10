中國滲透美學界！ 孔子學院刪除演講者「台灣背景」

美國媒體人艾布拉希敏（Bethany Allen-Ebrahimian）指控，中國涉嫌滲透美國學界，修改她受邀至美國大學演講的個人簡歷，其中採訪過台灣的紀錄遭到刪除。（法新社資料照）

2018-05-10 09:30

〔即時新聞／綜合報導〕美國媒體人艾布拉希敏（Bethany Allen-Ebrahimian）指控，中國涉嫌滲透美國學界，修改她受邀至美國大學演講的個人簡歷，其中採訪過台灣的紀錄遭到刪除。

艾布拉希敏在美國雜誌「外交政策」（Foreign Policy）網站上撰寫文章控訴中國政府的惡行，她受邀到美國薩凡納州立大學新聞與大眾傳播學系演講及獲獎，但這次演講是由中國政府旗下的孔子學院所贊助，孔子學院中國籍院長羅其娟要求她刪除有關台灣採訪的經歷。

艾布拉希敏在演講期間，談及她多年來紀錄的中國議題，包含香港民主運動、中國政府鎮壓維吾爾人和西藏人，以及中國國家主席習近平管控新聞媒體和網路。

演講結束後，羅其娟告訴她，「為什麼批評中國，你應該讓學生對中國有好的印象，難道你不知道習近平為國家做了許多事，他的反腐運動正在發揮作用嗎？」、「你不了解情況，中國的情況變得更好了。」

演講在印製書面資料前，羅其娟告訴該大學的行政人員，要求將艾布拉希敏有關台灣的背景資料刪除。羅其娟說，如果書面資料不刪除台灣內容，就是挑戰中國主權，而且威脅會抵制該項活動。

羅其娟和薩凡納州立大學並未就此事做出回應。華盛頓孔子學院公共關係辦公室執行主任高青則告訴艾布拉希敏，台灣是一個「政治議題」，因此在孔子學院的活動中是有限的。

文章提到，這樣的審查制度不僅限於美國薩凡納州，北卡羅萊納州立大學、奧爾巴尼大學之前都有發生類似的事件。還有一些大學對孔子學院做出反擊，加拿大麥克馬斯特大學、芝加哥大學、賓州州立大學先後關閉校內的孔子學院。