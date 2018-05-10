美國退伊朗核協議 國際油價大漲3％、攀3年半高點

在美國退出伊朗核協議的影響下，國際油價今大漲3%，創3年半來新高。（資料照，美聯社）

2018-05-10 08:09

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普宣布退出伊朗核協議，將對伊朗恢復經濟制裁，引起投資人憂心，國際油價今天走高，大漲近3%，來到3年半高點。

紐約西德州中級原油6月交割價上漲2.08美元，或3%，收在每桶71.14美元，創下2014年11月以來高點。

布蘭特原油7月交割價上漲2.36美元，或3.2%，收每桶77.21美元，同樣創下3年半以來高點。