中東戰火又起！ 伊朗發射火箭攻擊以色列畫面曝光

2018-05-10 08:23

〔即時新聞/綜合報導〕中東戰雲密布,以色列軍方指出,駐守在敘利亞的伊朗軍隊在週四凌晨對位於戈蘭高地的以色列軍事陣地發射了20枚火箭彈及砲彈,不過,目前並沒有傷亡狀況出現。

綜合外媒報導,以色列國防軍發言人康里克斯(Jonathan Conricus)中校今指稱,伊朗部隊從敘利亞境內發射約20枚砲彈或火箭攻擊戈蘭高地上的以色列目標,其中有數枚火箭被以色列的防禦系統攔截,而目前為止還沒有出現平民以及軍方人員傷亡。被問到以色列是否做出反擊,康里克斯則表示以色列已經「還擊」了,但拒絕對進一步細節多做解釋。

若此次攻擊證實為伊朗部隊攻擊,將會是伊朗部隊首次對佔領戈蘭高地的以色列部隊直接發射火箭彈。

相關影音連結:

BREAKING: Video of projectiles being launched from Syria toward Israeli targets moments ago. Sirens have sounded in the Golan Heights. Explosions also heard in the Golan region in the past few minutes. pic.twitter.com/WHexWfgXY8