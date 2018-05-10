扳倒執政黨 馬來西亞60年首度變天

2018-05-10 04:28

〔中央社〕法新社報導，馬來西亞的選舉委員會官方計票顯示，由現年92歲的前首相馬哈地（Mahathir Mohamad）所帶領的反對黨聯盟已勝選，終結執政聯盟「國民陣線」（BN）60年的執政。

選委會資料顯示，馬哈地的「希望聯盟」（Pakatan Harapan,PH）與另一結盟的政黨共拿下115席，成為國會多數。

馬來西亞第14屆全國選舉，朝野各黨這次大選共角逐國會下議院222席，以及12州的505席州議席（不包括東馬的沙勞越州）。