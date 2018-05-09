中國山東化工廠爆炸 劇毒溴素大量外洩 當局：無人傷亡

中國山東省壽光市今天（9日）下午發生一起化工廠爆炸事件，大量劇毒溴素飄散在空氣中。（翻攝自推特）

2018-05-09 22:53

〔即時新聞／綜合報導〕中國山東省壽光市今天（9日）下午發生一起化工廠爆炸事件，大量含有劇毒的溴素飄散在空氣中，晚間當局表示已經處置完畢，沒有人員傷亡。

綜合媒體報導，位在山東壽光市羊口鎮的「域盟化工有限公司」，下午2點左右發生溴素罐傾斜，影片中可見大量暗紅色的溴素隨著爆炸聲外洩。

據了解，溴素氣體有強烈刺激性和腐蝕性，人體若吸入會造成黏膜灼傷、鼻出血，接觸到皮膚也會造成腐蝕傷疤，嚴重時可能致死。

事發後，當地環保部門趕赴現場處理，截至晚間9點左右，當局宣稱已經處置完畢，並沒有人員傷亡。