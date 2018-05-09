中國山東化工廠爆炸 劇毒溴素大量外洩 當局：無人傷亡

2018-05-09 22:53
中國山東省壽光市今天（9日）下午發生一起化工廠爆炸事件，大量劇毒溴素飄散在空氣中。（翻攝自推特）
〔即時新聞／綜合報導〕中國山東省壽光市今天（9日）下午發生一起化工廠爆炸事件，大量含有劇毒的溴素飄散在空氣中，晚間當局表示已經處置完畢，沒有人員傷亡。
綜合媒體報導，位在山東壽光市羊口鎮的「域盟化工有限公司」，下午2點左右發生溴素罐傾斜，影片中可見大量暗紅色的溴素隨著爆炸聲外洩。
據了解，溴素氣體有強烈刺激性和腐蝕性，人體若吸入會造成黏膜灼傷、鼻出血，接觸到皮膚也會造成腐蝕傷疤，嚴重時可能致死。
事發後，當地環保部門趕赴現場處理，截至晚間9點左右，當局宣稱已經處置完畢，並沒有人員傷亡。
5月9号山东潍坊市寿光市羊口镇一家溴素厂发生爆炸，现场毒烟扩散危及附近居民安全 #china 溴蒸气即使浓度很低时也会灼伤粘膜，出现咳嗽、粘膜分泌物增多、鼻出血、头晕等症状。液态溴对皮肤有强烈的腐蚀性，会形成难以愈合的伤疤。溴蒸气在空气中最高容许浓度0.5mg/m3。中毒30～40min可致死 pic.twitter.com/SLkU4lck7V— iyouport （@iyouport_news） 2018年5月9日