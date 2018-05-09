川普：北韓已釋放3關押人質 國務卿帶回美國

這3名被釋放的人質分別是金東哲（Kim Dong-chul，左）、托尼·金（Tony Kim，中），以及金學松（Kim Hak-song，右）。（美聯社）

2018-05-09 21:14

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）今（9）日再訪平壤，為「川金會」鋪路。美國總統川普（Donald Trump）剛剛在推特發文稱，龐皮歐已在返美途中，並帶回3名被北韓關押的美國人質。

川普在推特表示，「我很高興地通知你們，龐皮歐已離開北韓在返美途中，與他同行的還有每個人都期待見到的3位傑出紳士。」川普說，這3人的健康狀況似乎不錯。

川普說，龐皮歐和這3人將會在當地時間10日凌晨2時（台灣時間10日下午2時）抵達安德魯斯聯合基地（Andrews Air Force Base），「我會在那裡迎接他們」。

此外，川普還表示，龐皮歐也敲定了「川金會」的時間和地點。

據《美聯社》報導，這3名被釋放的人質分別是2015年10月被捕的64歲金東哲（Kim Dong-chul）、2017年4月被捕的托尼·金（Tony Kim），以及2017年5月被捕的金學松（Kim Hak-song）。