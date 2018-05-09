川普律師遭爆代付女優封口費 傳又收俄國富豪1500萬

2018-05-09 21:02

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普的私生活為不少人所詬病，當選美國總統以來就有不少性傳聞傳出。日前其幕僚又被爆出醜聞。一名AV女優跳出來指控，川普的私人律師代川普支付給她13萬美元（約新台幣390萬元）的封口費後，之後又向一名俄羅斯富豪收錢！

根據外媒報導，藝名「風暴女丹尼爾」（Stormy Daniels）的克莉福（Stephanie Clifford），先前就曾聲稱自己與川普發生過不只一次的關係，本周二（8日），史蒂芬妮透過律師艾文納提（Michael Avenatti）發表長達7頁的備忘錄，內容指出川普的私人律師柯恩（Michael Cohen）支付其13萬美元封口，要求她不能再提及相關的事情，之後，柯恩又收了俄羅斯富豪維克塞爾伯格（Victor Vekselberg）50萬美元（約新台幣1500萬元）；艾文納提也聲稱他們已經掌握足夠的證據，但並未向大眾公開。

艾文納提表示，柯恩於2016年10月支付克莉福封口費後，在2017年1月至8月間，其名下的公司戶頭先後共8次都有款項進帳，分別是由維克塞爾伯格和表親分批匯款給柯恩，共50萬美元。

對此，艾文納提猜測，可能是用來補償柯恩代替川普支付的封口費，事情被踢爆後，柯恩迄今還未公開露面回應此事。