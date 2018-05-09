老婦好心收留鄰女躲家暴夫 卻遭槍殺成冤魂

2018-05-09 19:46

〔即時新聞／綜合報導〕好心幫助鄰居卻無辜被槍殺！日前在美國馬里蘭州（Maryland）發生一起這樣的慘劇，一名老婦幫助鄰居女子躲避家暴夫，將女子藏進家中，沒想到對方丈夫持槍衝進家裡，一怒將老婦及當時在屋子裡的其他3人全部槍殺，全案共4人喪命。

根據《華盛頓郵報》報導，本月8日，一名女子遭持槍丈夫史奈德（Christopher W. Snyder）追殺，女子情急跑到鄰居家求助。而今年66歲的奧爾森（Mary Ann Olson）義不容辭的將女子藏進家裡，沒想到史奈德也跟著追了進來。奧爾森見狀試圖安撫史奈德的情緒，希望將事情緩和下來，但是史奈德的理智線已經斷了，二話不說直接將奧爾森以及當時在屋子裡，從外州來探訪奧爾森友人墨菲（Danny Lee Murphy）和在屋子裡施工的工人克雷格（Craig Harold Shotwell）槍殺掉。

犯案後，史奈德才驚覺事態嚴重，轉身躲回家裡，尋求鄰居幫助的女子躲過一劫。警方獲報後派出談判專家與史奈德通話，過程長達數小時之久，史奈德沒有投降之意。最後警方在當天晚上11點左右強行闖入史奈德家中，而史奈德聽到聲響，隨即舉槍自盡。

據悉，尋求鄰居幫助的女子在前一天（7日）被史奈德監禁在家中。警方推測，女子應該是趁丈夫不注意逃跑出來，躲在鄰居家，史奈德這才追到奧爾森家中，發生慘劇。警方表示，死者3人都與史奈德無冤無仇，「他們只是在錯誤的時間，出現在錯誤的地點」。

據了解，史奈德聲稱自己以前是武裝部隊的成員，執行過分類任務，而且還是當地執法單位的承包商，但警長辦公室發言人表示，辦公室沒有與他直接簽約的紀錄。目前警方還在了解整起事件的起因，該名女子的名字警方也未公開。對於這位好心幫助鄰居的奧爾森，親友紛紛回憶表示她是一個很好的人，樂善好施，孩子也非常懂事，對於這次悲劇，他們都非常難過。

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