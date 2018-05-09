阿富汗再傳爆炸！ 炸彈客襲喀布爾警局爆發槍戰

有官員指出已有人員傷亡消息。（美聯社）

2018-05-09 17:32

〔即時新聞／綜合報導〕阿富汗首都喀布爾（Kabul）再傳爆炸聲響！

綜合外媒報導，阿富汗當局表示，當地時間今中午12點許（台灣時間下午3點許）喀布爾市中心傳出一連串的爆炸聲響，自殺炸彈客和槍手正對喀布爾的2個警察局發起攻擊，與警方爆發激烈槍戰，目前傷亡情況不明，但有官員指稱已造成傷亡。

上月30日，喀布爾連續發生2起自殺炸彈攻擊，共造成至少25人喪生、49人受傷，罹難者包括9名記者、4名警員。