讓幼兒強健體魄 家長餵食整碗活蝌蚪

2018-05-09 16:53

〔即時新聞／綜合報導〕近來1段影片在社群媒體Facebook爆紅，有中國的家長為了讓自己年幼的孩子能夠身強力壯，竟用活生生的蝌蚪讓孩子一隻一隻生吞下肚，醫師對此警告，此舉不但無益健康，還可能使人致病。

從影片中能夠看到，該名家長在盛滿清水的湯碗中，放入7隻活體蝌蚪，每隻蝌蚪都在碗中不斷游動，家長每次用湯匙撈取1隻蝌蚪，並送入孩子口中，從幼兒的表情可以看到，這樣的食物並不美味，但他的監護人依舊沒有停止動作，讓他吃完整碗蝌蚪。

吃下蝌蚪、青蛙 恐感染寄生蟲致病

綜合外媒報導，許多中國網友小時候也被長輩強灌蝌蚪，說這是依據《本草綱目》記載，蝌蚪有解毒、治瘡的功效，但小兒科醫師認為沒瘡的幼兒把蝌蚪吃下去，可能真的要生瘡了，因蝌蚪中恐含有曼氏裂頭絛蟲，此種寄生蟲也可存活於蛇、青蛙體內。

醫師解釋，曼氏裂頭絛蟲多以貓、狗為宿主，寄生於消化道裡面，牠們的糞便中會含有蟲卵，遇水孵化為幼蟲，貓、狗飲水時再度感染，幼蟲成長為成蟲，但若被人吃下肚，寄生蟲可能透過血液來到大腦，讓患者出現癲癇、抽搐、暈眩、噴射狀嘔吐等症狀。

許多國內外網友看完影片後，都對此大呼噁心，相繼留言指出「真不敢想像有人讓小孩吃這個」、「也太扯了吧，他自己為什麼不吃」、「什麼不吃吃蝌蚪」、「小孩單純的心靈就這樣受傷了」、「他長大看到這影片會有陰影吧」、「看起來一點都不好吃」。

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