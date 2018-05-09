挑戰兒少保護觀念 美國猶他州兒童「放養法案」生效

2018-05-09 17:44

〔即時新聞／綜合報導〕美國猶他州日前通過「自由放養法案」（free range parenting law），成為全美第一個州允許未成年者或幼童在無他人看護下獨立外出活動，法案旨在從小培養孩子的獨立自主能力，於當地時間8日生效。

綜合外媒報導，全美各州兒少保護相關法案林立，規定法定年齡以下的兒童必須隨時有成人陪同照顧，違者將被控虐待或遺棄兒童等罪名。不過，猶他州通過的「自由放養法案」上路後，欲培養子女獨立的父母可依法選擇適合的教養方式，而不會被法律強制規定，甚至被稱為「野放教養」。

報導指出，這項法案並未明文規定幾歲以上的兒童適用，而是規定父母在選擇放養教育法時，必須確認孩子的心智已達一定成熟度，且具獨立判斷能力。支持法案的參議員表示，之所以在年齡限制上鬆綁，是為了讓檢警在面對不同個案時擁有裁量權，可視個案情形釐清是否有虐待或遺棄兒童的情況發生。

起草「自由放養法案」的共和黨籍參議員費摩爾（Lincoln Filmore）表示，該州過去曾發生不少案例，僅因父母讓孩子獨自到公園遊玩，就被過路民眾舉報，甚至有父母最終遭到判刑，顯示舊法在「保護兒童」上已明顯過當。

費摩爾認為，推動新法的用意是為了在父母陪同孩子成長茁壯時，不致剝奪孩子學習自己解決問題的機會，也保留孩子在成長過程中能健康地培養獨立的能力，他強調，來自父母過度的保護反而容易導致孩子失去在社會生存的能力，「反而害了他們」。