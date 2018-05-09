烏拉聲震天響！俄勝利日閱兵 機器人「天王星」現身 （多圖）

為了慶祝擊敗納粹德國，俄羅斯在每年的5月9日都會進行一系列慶祝活動，其中在首都莫斯科紅場舉行的盛大閱兵更是各國矚目的焦點。（歐新社）

2018-05-09 16:31

〔即時新聞／綜合報導〕為了慶祝在二次大戰期間擊敗納粹德國，俄羅斯在每年的5月9日都會進行一系列慶祝活動，其中在首都莫斯科紅場舉行的盛大閱兵更是各國矚目的焦點，今年最特別的是首次有軍事機器人加入閱兵的行列，包括「天王星6號」工程機器人和「天王星9號」戰鬥機器人。

綜合外媒報導，自蘇聯解體以來每年5月9日的「衛國戰爭勝利日」取代11月7日的「十月革命節」成為俄羅斯最盛大的閱兵儀式，在連任的俄國總統普廷注視下，今年紅場閱兵動員了逾1.3萬名士兵參加，除了歡慶勝利之外，也展示了多款武器裝備以彰顯軍威，值得注意首度有軍事機器人加入了閱兵的行列之中。

「天王星6號」工程機器人能進行掃雷任務，其工作效率能比擬20名工兵，且掃雷率高達95%；「天王星9號」戰鬥機器人為偵察與火力支援戰車，最高時速可達35公里，配備反坦克導彈、火箭彈以及防空導彈，能自動追蹤目標，攻擊隱蔽火力點。

俄國總統普廷表示，要士官兵銘記人民在衛國戰爭中所作出的犧牲，同時也要珍惜脆弱的和平，避免悲劇重演；最後普廷照慣例帶領三軍將士們高喊「烏拉」（Ура，俄語音譯，意思相近於萬歲），「烏拉」聲響徹紅場，十分震撼。

俄國總統普廷表示，要士官兵銘記人民在衛國戰爭中所作出的犧牲，同時也要珍惜脆弱的和平，避免悲劇重演。（歐新社）

也有軍校生加入閱兵的行列。（美聯社）

「天王星9號」戰鬥機器人為偵察與火力支援戰車，最高時速可達35公里，配備反坦克導彈、火箭彈以及防空導彈，能自動追蹤目標，攻擊隱蔽火力點。（歐新社）

在連任的俄國總統普廷注視下，今年紅場閱兵動員了逾1.3萬名士兵參加。（歐新社）

在連任的俄國總統普廷注視下，今年紅場閱兵動員了逾1.3萬名士兵參加。（路透）

三軍將士們高喊「烏拉」（Ура，俄語音譯，意思相近於萬歲），「烏拉」聲響徹紅場，場面十分震撼。（路透）

為了保護閱兵典禮順利進行，紅場周圍部署了狙擊手以防意外發生。（歐新社）

二戰蘇聯著名坦克T-34/85駛入紅場，後方車輛攜帶德蘇戰爭蘇聯方面軍軍旗。（法新社）