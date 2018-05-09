逛迪士尼強抱女員工被拒 他竟痛毆老保全出氣

男子強抱女性工作人員遭拒，竟痛毆一旁的老保全出氣。（合成照，擷取自freegameslab）

2018-05-09 16:39

〔即時新聞／綜合報導〕迪士尼樂園是不少粉絲心中的夢幻樂園，有著世上最快樂之處的美名，不過稍早有段影片流出，一名男性遊客試圖擁抱女性工作人員遭拒後，竟出拳痛毆一旁的老保全，後者應聲重摔在地，所幸隨後趕來的員警立即俐落地將男子制伏，讓附近的民眾看了大呼痛快。

綜合外媒報導，這起事件發生在國外的某間迪士尼樂園，1名年輕男性遊客在售票亭附近突然伸臂強摟1名女性員工，後者試圖溫和地推開男子，無奈力氣不足。事發後，3名工作人員見狀立即跑到現場，將男子與女性同仁分開，此時男子情緒一度激動，工作人員連忙出言安撫。

想不到這名男子盛怒之下，竟轉頭挑了在場年紀最大的保全，衝著他就是一拳，保全挨揍後踉蹌跌倒在地，場面一度混亂。暴行發生後，園方立即報警，隨後趕到的2名員警在與男子僵持了將近20分鐘後，找到空隙衝上前去，將施暴男俐落地壓制在地，結束了這場暴力事件。

目擊者表示，整起事件發生的非常迅速，在年長保全被施暴男打倒後，相關人員立即趕到現場，將場面控制住。至於施暴男子動手的原因，仍待警方進一步調查釐清。