女砸159萬買法拍屋 原屋主竟大搞破壞、剪光電線

龐女以159萬元標下法拍屋，準備入住時卻發現屋內被大肆破壞。（圖擷取自成都商報）

2018-05-09 14:27

〔即時新聞／綜合報導〕去年12月中國四川瀘州市一名龐姓女子透過司法拍賣平台，以34萬元人民幣（約159萬元台幣）買下瀘州市的一間二手套房，價格和周邊環境都深得龐女的心，沒想到這卻是龐女惡夢的開端。

據《成都商報》報導，成交後當地法院把拍賣成交裁定書和相關的手續都交給龐女，依程序龐女可直接入住，但向姓原屋主因一時沒有住處，龐女答應他可以找到新住處後再搬離，沒想到向姓原屋主就這樣拖了好幾個月，龐女跟向姓原屋主表示，希望他們一家能盡快搬離，但向姓原屋主卻找各種理由不肯搬，直到4月24日，向姓原屋主才終於搬走。

得知向姓原屋主搬走後，龐女和法院執行人員前往查看房子，才發現屋內竟然被嚴重「毀容」慘不忍睹，不只電線全被剪斷，甚至廚房、臥室、衣櫃等門都被拆走，連廁所的設備都被破壞，見到這種慘狀，龐女氣壞了無奈表示，「重新裝潢至少要花7、8萬元人民幣（約32萬8千、37萬5千元台幣）」。

4月29日上午，向姓原屋主以15000元人民幣（約7萬台幣）賠償龐女，並賠禮道歉，雙方在當地法院達成和解。

龐女表示，讓向姓原屋主賠償7、8萬人民幣肯定不現實，因為他本身也欠了很多錢，就讓他付前幾個月的房租，拿1、2萬元人民幣就行了」，向姓原屋主表示，他因不滿房屋被拍賣的價格太低，且不知道被拍賣後，房子所有權已不再屬於他，才會蓄意破壞，他不知道這種行為已觸法，現在他了解自己所犯的錯，以後不會再做違法的事。