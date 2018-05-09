川普宣布退出伊朗核協議 6大Q&A報你知

川普宣布退出伊朗核協議，並簽署了一份總統備忘錄，表示將重新實施因伊朗核協議而放棄的制裁。（歐新社）

2018-05-09 14:33

〔中央社〕美國總統川普今天宣布退出2015年敲定的伊朗核協議，並將重新對伊朗實施最高層級的經濟制裁。以下是「今日美國報」（USA Today）整理關於核協議的內容。

●伊朗核協議是什麼？

英國、中國、法國、俄羅斯、美國及德國2015年與伊朗就協議談判，要求德黑蘭當局抑制核計畫，換取解除經濟制裁。

「伊朗核協議」的正式名稱為「聯合全面行動方案」（JCPOA），這項協議要求伊朗減少濃縮鈾庫存，並限制使用生產濃縮鈾的離心機。美國和其他國家同意以解除大部分的經濟制裁作為交換。

●現在有什麼問題？

歐巴馬政府成員等支持核協議的人表示，伊朗核協議是放慢伊朗發展核武腳步的最佳方案。分析家相信在敲定協議之前，伊朗只差幾個月就能製造出核武。

2015年時任總統的歐巴馬說：「歸根究底，我們面臨的是外交手段和某種戰爭之間的選擇。不一定是明天，也不一定是3個月後，但會很快。」

川普和以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）等反對者批評伊朗核協議的諸多要素。他們說核協議並未完全消除伊朗生產濃縮鈾的能力，當中許多禁令15年後就到期了。

川普在競選時就誓言要退出伊朗核協議，當上總統後更痛批這份協議「愚蠢」、「荒唐」和「是我看過最糟糕的協議之一」。

●川普不是早就「不認證」伊朗核協議了嗎？

沒錯，川普去年10月拒絕認證伊朗有遵守這項核協議，但這個決定的影響不大。根據規定，川普不認證核協議後，國會有60天的時間對伊朗實施制裁，但議員從未採取此舉措，所以核協議依然有效。

●川普今天宣布了什麼？

除了決定是否認證伊朗對協議的承諾外，川普每120天也要決定是否解除對伊朗中央銀行實施的制裁。川普之前決定要繼續解除制裁，而他必須在5月12日前再次做出決定。

川普今天提前幾天宣布決定，他說美國會退出核協議，並將實施可行的「最高層級經濟制裁」。他的立場比某些人預期的更加具體，要美國繼續留在協議，一點商量餘地都沒有。

●目前情況如何？

歐洲各國領導人和伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）都表示，就算美國退出，他們還是會試著保持核協議的完整性，但難度頗高。與伊朗做生意的歐洲公司將須決定是否要繼續與伊朗有生意上的往來，因為這意味會與美國關係疏遠，且可能面臨制裁。

白宮官員強調，根據川普簽署的制裁命令，企業即起不得與伊朗簽訂涉及生意的新合約。現行合約還需要幾個月的時間才會陸續終止。羅哈尼曾揚言，若與其他各方的核協議談判破局，就要重啟伊朗鈾濃縮計畫。

川普今天對這樣的結果發出警告。他說：「如果伊朗政權維持發展核武的野心，將出現比以往更大的問題。」

●伊朗核協議有作用嗎？

多次對伊朗進行認證的國際原子能總署（International Atomic Energy Agency）核查人員3月表示，伊朗遵守協議承諾。國際原子能總署表示，現在核查人員每年在伊朗的工作日共計3000天，對伊朗核材料加上2000多個防竄改封印。

然而，核查人員是根據協議進入這些已知場所，若要核查軍事基地等其他設施，流程更為複雜。國際原子能總署核查人員可以要求進入這些場所，但需啟動持續24天的談判。批評人士表示，這樣的時間足以讓伊朗藏匿濃縮鈾的證據。