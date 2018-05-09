日中韓峰會 全力促使北韓落實無核化

日本首相安倍晉三（中）、中國國務院總理李克強（左）與南韓總統文在寅（右），9日在東京赤坂迎賓館舉行第7次日中韓峰會。（代表攝影）

2018-05-09 12:56

〔駐日特派員林翠儀／東京9日報導〕在史上首次的美朝領導人會談前，日中韓3國9日在東京舉行高峰會，日本首相安倍晉三在會後共同記者會中強調，3國應與國際社會通力合作，全面履行聯合國安理會例次決議，促使北韓採取具體行動，早日廢棄核開發與飛彈計畫，走上正確的道路。

日中韓3國峰會始於2008年，由3國輪流擔任主席國，原則上每年召開一次，但因日中韓關係惡化，2015年在南韓召開第6次會議後，相隔兩年半後才在東京舉行第7次會議，今年由日本擔任主席國。

4月底南北韓領導人在板門店舉行峰會，雙方達成「朝鮮半島無核化」的共識，接下來可望在6月首次舉行的美朝會談，美方將如何促使北韓落實無核化的承諾倍受矚目。今年日中韓峰會在這場重要會談之間召開，具有重要象徵與實質意義，北韓領導人金正恩3月訪中後，8日又閃電到訪大連並與中國國家主席習近平再次進行會談，一般認為金正恩有意藉此阻止日中韓聯手。

不過，參加3國峰會的中國國務院總理李克強，在今天共同記者會上，不斷強調3國峰會召開的重要性，「本著已達成的共識，抓住當前時機推動對話，發揮各自優勢，以實現朝鮮半島無核化」，李克強還表示，3國峰會應該每年召開，明天將由中方擔任主席國。

南韓總統文在寅也表示，今天的會談中再次確認3國關係的重要性，會談中也集中討論未來的合作方向。對於北韓問題，文在寅表示，朝鮮半島無核化、南北韓關係改善，不僅關係到朝鮮半島，對於東北亞的和平與繁榮和平也極為重要。

3國峰會於上午10點在東京赤坂迎賓館舉行，11點20分舉行長約20分鐘的共同記者會，由於日韓將接著舉行雙邊會談，共同記者會並未開放媒體提問，日中雙邊會談預定下午4點左右接著舉行。這次以李克強這次以「公賓」身分受邀訪日，安倍將於晚間設宴招待，日本明仁天皇預定10日中午接見。文在寅今早抵日，預定傍晚返韓。

除了北韓問題，這次會談，安倍也提到北韓綁架日本人質問題，尋求中韓協助已早日解決，此外，三方也談及早日簽日中韓自由貿易協定（FTA），在中美貿易摩擦的背景下，李克強也意有所指地表示，3國合力推動高級貿易自由化，反對保護主義，未來可建立「中日韓+X」模式和第三方或第四方合作，讓各方均能受益。