「盼真誠交換意見」 安倍推特曬中日韓峰會前側拍

日本首相安倍晉三在推特上貼出中、日、韓鋒會前側拍照。（圖片擷取自安倍晉三推特）

2018-05-09 13:36

〔即時新聞／綜合報導〕中、日、韓3方今（9日）在東京舉行峰會，討論北韓無核化議題，日本首相安倍晉三做為東道主，在推特上貼出準備鋒會的側拍照，表示「希望（3國）能真誠地交換意見」。

日本東京今舉辦中、日、韓3國峰會，商討北韓無核化議題，與會者包括中國國務院總理李克強、南韓總統文在寅和日本首相安倍晉三。安倍晉三為此次峰會主席，今在推特上貼出峰會前的準備照，表示「北亞近日的情勢變化很快，我們歡迎中國國務院總理李克強和南韓總統文在寅來到日本，舉行中、日、韓三國峰會」。

安倍說，「我做為這次峰會的主席，正為會議開始做準備。我希望能真誠地交換意見」。

中、日、韓在峰會後發表聲明，支持先前「文金會」簽署的「板門店宣言」，並稱3方將合作實現北韓完全無核化。