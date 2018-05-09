母愛真偉大！女遇氣爆嚴重燒燙傷 為腹中胎兒拒打麻醉止痛

中國湖南常德一名準媽媽，日前煮飯時不慎遇上氣爆，全身嚴重燒燙傷，但為保護腹中胎兒，治療期間選擇不用麻醉、止痛藥。（圖翻攝自秒拍影片）

2018-05-09 13:20

〔即時新聞／綜合報導〕中國湖南常德一名27歲懷孕3個月的向姓準媽媽，日前煮飯時不慎遇上氣爆，傷勢十分嚴重，但為保護腹中胎兒，治療期間不打麻醉、拒用止痛藥，讓人感受到母愛的偉大！

綜合媒體報導，向女受訪時，身上包裹著白色繃帶，因劇痛略顯虛弱地表示，事發當時原本在家做飯，但她發現液化石油氣接頭，似乎出現漏氣的情況，還來不及反應就爆炸，導致臉部焦黑難認，全身上下多處2至3度燒燙傷、面積約達18%，部分傷口明顯腫脹、潰爛。

報導指出，事發後向女隨即被送往醫院接受治療。孫姓主治醫師透露，向女怕寶寶出什麼差錯，決定不用止痛、麻醉等藥物，抗生素也用得很簡單，換藥吭都不吭一聲，她的丈夫趙姓男子即便心疼不捨，只能予以尊重，期盼太太早日康復，別再這麼痛苦。

報導提到，孫醫師坦言，患者生命跡象雖穩定，但很擔心手術前要如何打麻醉，才不會影響到胎兒，並誇向女真是一名堅強的母親。

影片觀看記錄顯示，目前已有數百萬人次瀏覽過，並留言回應，「人真的會痛死」、「母愛的偉大」、「這個媽媽自己這樣選擇，我可以理解」、「媽媽首先要健康起來，心情愉快才能保證胎兒健康」。