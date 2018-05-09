手殘！誤將信用卡密碼輸成「小費」 她在咖啡店噴了近23萬

一名女子至瑞士咖啡館用餐，卻將自己的信用卡密碼輸成小費金額，意外多支付了7709.7瑞士法郎（約新台幣23萬元）。示意圖。（路透）

2018-05-09 11:40

〔即時新聞／綜合報導〕科技發達，不少餐廳都能運用信用卡支付，就連國外消費者習慣支付的「小費」也能用行動支付解決。不過一名俄羅斯女子在使用信用卡行動支付小費時，錯把信用卡密碼輸成小費金額，讓她白白付了7709.7瑞士法郎（約新台幣22萬8千元）的小費。

綜合外媒報導，37歲的奧萊絲亞（Olesja Schemjakowa）今年2月至瑞士一間咖啡店「New Point cafe」用餐，她點的蛋糕和咖啡共計23.7瑞士法郎（約新台幣700元），未料結帳時，奧萊絲亞卻糊塗地將信用卡密碼「7686」，輸成小費金額，再加上原本的餐點費用，奧斯萊亞最後共支付了7709.7瑞士法郎（約新台幣22萬8千元）。

奧萊絲亞收到信用卡帳單，才發現當時「手殘」誤事，並急忙聯絡銀行希望能挽回錯誤，銀行則表示這不算詐欺，因此無能為力；奧萊絲亞也連絡上咖啡店老闆，告訴對方，當初自己付的小費是個「錯誤」，老闆原先承諾，會在3月底將這筆款項退還，奧萊絲亞等了又等，遲遲未收到退款。

查證後才發現，咖啡店早就倒閉，也在3月初申請破產，奧萊絲亞也只好接受這筆錢付諸流水的事實，並更改自己的信用卡密碼。