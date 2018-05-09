金正恩祕訪中國 疑順道向習近平「借飛機」

習近平與金正恩在川金會前二度會面。（歐新社）

2018-05-09 10:19

〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩與中國國家主席習近平這兩天在遼寧省大連會面，其目的引起外界猜測。有媒體指出，兩人除了談論朝鮮半島問題和即將到來的川金會外，金正恩可能還向中國借飛機，以便飛往第三國出席川金會。

根據香港《蘋果日報》報導，有分析指出，目前主辦川金會呼聲最高的新加坡，金正恩不可能搭專車前往，只有坐飛機這唯一選擇，但因北韓目前正遭國際制裁，搭乘飛機不算易事。而金正恩至少有一架私人飛機，為2009年出廠的中短程支線噴射客機，最多可搭載85人，但航程僅2100公里，若要搭乘此機到新加坡，就得中途找地方加油補給。

北韓高麗航空則有4架伊留申-62客機，其中2部為金正恩專機，雖可長途飛行1萬公里，但高麗航空已許久沒有營運國際航班，有的僅是飛往北京、上海、俄羅斯海參崴等不超過1000公里的航線，不但需要另外找一個有豐富長途飛行經驗的機師，該款飛機在噪音等規範未能符合現代規範，在很多地方的機場都無法降落。

報導中提到，中共早期也沒有飛機能夠飛往國外，曾在1955年印尼萬隆會議期間向印度航空租借飛機，結果飛機中途爆炸造成16死，原本應在機上的國務院總理周恩來因臨時改變路線逃過一劫。