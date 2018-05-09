拿美豬開刀！ 中國加強檢查力道、拖延進口時間

2018-05-09 09:59

〔即時新聞／綜合報導〕美中貿易戰持續延燒，最近幾週以來，中國加強力度檢查美國進口豬肉，這項措施可能導致美豬進口中國放緩，專家認為，這是北京給華盛頓發出的警告。

《路透》報導，中國加強美豬進口檢查的舉動，也影響到了中國的萬洲國際有限公司，萬洲國際是全球最大的豬肉加工商，也是美國史密斯菲爾德食品（Smithfield Foods）的母公司；與此同時，中國對於包含木材、水果在內的美國農產品檢查也趨嚴。

萬洲國際投資者關係主管陳鶴祥（Luis Chein）表示，港口對每1艘抵達的船都進行開包、檢查，相比之下，過去的檢查只是隨機進行，這大大延長了產品在港口的時間。

中國海關總署對此沒有回應，不過中國海關總署週一（7日）發出了公告，表示最近在美國進口的蘋果、木材中發現有害生物，所以將加強對美國進口蘋果、木材的檢疫檢查。

業內人士透露，美國豬肉現在滯留於中國港口長達2週，並非幾天，雖然大部分美豬是冷凍的，沒有腐爛風險，但這是在中國決定對美豬加徵25%關稅的狀況下進行的。上海1家肉類貿易公司的員工透露，加拿大、歐洲等地進口的產品並沒有受影響。2家德國豬肉進口商表示，並沒有感覺檢查有任何的變化。

北京諮詢公司「齊納百思」（China Policy）的農業分析師表示，加強對美國產品檢查並不讓人感到意外，在貿易局勢緊張的狀況下，中國將對美國進口產品清單實施一切可能的監管，這樣做具有重要的戰略意義。