美國重啟伊朗制裁 這些企業都將損失慘重

美國總統川普宣布退出伊朗核協議，重啟對伊朗經濟制裁。（路透）

2018-05-09 11:15

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普宣布退出伊朗核協議，重啟對伊朗經濟制裁，由於當初簽署協議後伊朗經濟對外開放，不少航空公司、汽車製造商、飯店和石油公司對伊朗蓬勃發展的石油部門看好，紛紛簽約投資，如今美國決定重啟制裁，這些企業可能承受巨大的損失。

《CNN》報導，首先是汽車駕駛，伊朗是全球第4大石油生產國，並佔了全球天然氣5分之1的產量，對伊朗的制裁可能會讓油價上漲，這可能進而使美國汽車銷售，和消費者的支出。

再來是飛機製造商波音（Boeing）和空中巴士（ Airbus），波音和空巴在制裁中斷期間與伊朗航空達成交易，波音計劃向伊朗航空出售80架客機、空巴則是和伊朗另外2家航空公司簽訂100架飛機的合約，但如今恐都泡湯。波音表示，將會和美國政府進行磋商；雖然空巴總部位於法國，但飛機零件超過10%來自美國，空巴也表示會進行內部討論，將慎重分析美國退出伊朗核協議的影響。

另外，奇異公司（GE）、道達爾（Total）和福斯汽車（Volkswagen）將陷入困境。道達爾恐失去伊朗南帕爾斯（South Pars）天然氣田的合約；奇異公司2017年則從伊朗獲得了千萬美元的石油、天然氣訂單；福斯汽車2017年宣布，睽違17年再次於伊朗銷售。

航空公司和飯店開發商也受到了影響，英國航空和漢莎航空等歐洲航空公司，已恢復了直飛伊朗的航班，伊朗也放寬了簽證；法國雅高（Accor）2015年在伊朗開設飯店，西班牙的美利亞（Melia）和阿拉伯聯合大公國的羅塔納飯店（Rotana）也有計劃在伊朗開設飯店。

伊朗本身的經濟也會因此受損，雖然近幾年伊朗經濟增長，但復甦仍呈現疲軟，如今美國重啟制裁，可能會讓伊朗經濟雪上加霜，近幾個月伊朗法定貨幣「伊朗里亞爾」兌美元匯率暴跌，過去1年來跌幅超過22%，一些伊朗民眾轉而購買美元或歐元，經濟學家則分析，不穩定的政治環境會影響投資。