本週一加州高院法官做出最終裁決,確認星巴克等咖啡業者須在產品加註恐致癌警語。(路透)

2018-05-09 08:28

〔即時新聞/綜合報導〕先前美國加州高等法院曾針對咖啡業者做出裁示,必須在產品上加註「致癌警語」,本週一加州高院法官做出最終裁決,確認星巴克等咖啡業者須在產品加註恐致癌警語。

綜合外媒報導,加州高院法官Elihu Berle表示,星巴克等烘焙、零售商未能證明飲用咖啡的好處高於烘焙過程中產生致癌物的風險,他在3月初曾初步做出相同的裁示。報導指出,該案件源於非營利組織毒物教育研究機構(Council for Education and Research on Toxics)控告了約90家咖啡業者。

報導表示,咖啡業者並沒有否定咖啡中含有丙烯酰胺,但他們認為,含量對人體並無傷害。