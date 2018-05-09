狗從天降把女砸成癱瘓 家屬怒告整棟住戶

走在後方女子被狗砸中。（圖翻攝自YouTube）

2018-05-09 09:35

〔即時新聞／綜合報導〕有誰能想到，走在路上會被從天而降的狗狗砸成癱瘓，這起詭異事件發生在中國廣州。

綜合媒體報導，中國廣州一名47歲女子，上個月中在一棟2層樓樓房前，被一隻不知從哪飛下來的小狗砸中頸部。女子被砸中時當場倒地，小狗則跑走。女子送醫後發現是頸部斷裂，頸部以下癱瘓。

報導指出，該樓房住戶均稱沒見過這隻狗，附近鄰居也不了解此狗來歷。受害人家屬決定控告全部住戶與房東。