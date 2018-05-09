稱帝助威！習近平力壓普廷 首登世界最有權力人物

《富比士》雜誌公布「2018年全球最有權力的75大人物榜」。（圖擷自富比士）

2018-05-09 08:27

〔即時新聞／綜合報導〕習帝登基！《富比士》（Forbes）雜誌當地時間週二公布「2018年全球最有權力的75大人物榜」，全球最有權力的人物是中國國家主席習近平，俄羅斯總統普廷中斷4連霸，排名第2；美國總統川普排第3。

4次連任德國總理的梅克爾排第4，全球首富的亞馬遜執行長貝佐斯（Jeff Bezos）排名第5，第6至第10名分別是為教宗方濟各、微軟創辦人比爾蓋茲、沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）、印度總理莫迪（Narendra Modi）及Google創辦人佩吉（Larry Page）。

其他國家領導人方面，法國總統馬克宏排名第12、英國首相梅伊排名第14、北韓領導人金正恩排名第36、日本首相安倍晉三排名第38、南韓總統文在寅排名第54、菲律賓總統杜特蒂排名69，台灣總統蔡英文沒上榜。

企業人士方面，除了貝佐斯和比爾蓋茲，臉書創辦人兼執行長札克柏格（Mark Zuckerberg）排名第13、蘋果執行長庫克（Tim Cook）排名第24、香港首富李嘉誠排名第46，台灣企業家沒上榜。