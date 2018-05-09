前往北韓 蓬佩奧：敲定川金會時間地點

2018-05-09 05:20

〔中央社〕美國總統川普今天透露國務卿蓬佩奧正在前往北韓途中，蓬佩奧表示，此行主要目的在敲定川金峰會細節，也會再次向北韓提出釋放3名美國人質的要求。

川普今天下午在白宮演說中表示，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）正在前往北韓途中，為他與北韓領導人金正恩的劃時代核子高峰會做準備。這是蓬佩奧一個半月來第2度前往北韓，也是他接任國務卿後首度訪問平壤。

在川普宣布後，國務院公布蓬佩奧在日本橫濱美軍基地的簡短記者會內容。蓬佩奧表示，此行主要目的在確定北韓領導人金正恩的承諾是否為真，這是川金會進行的重要條件。

蓬佩奧也重申，在達到目標前，不會解除對北韓的制裁。目標十分清楚，亦即確保北韓完全、可查核、不可逆轉的非核化。

對於川金會的日期與地點是否已經確定，蓬佩奧並未明說，僅表示已經十分接近最後階段，希望此行結束時能有明確結果，包括峰會將召開多久，確切的召開時間與地點等細節。

至於是否會見到金正恩本人，蓬佩奧表示尚不清楚，但準備會見任何能代表北韓政府發言的人。

美國輿論也十分關心蓬佩奧此行是否會順便帶出目前被關押在北韓勞改營的3名人質，蓬佩奧指出，過去17個月來，川普政府一直要求北韓釋放這3名人質，他會利用這次機會再次提出，若是北韓願意釋放，將具有象徵性。

根據華盛頓郵報（Washington Post）報導，蓬佩奧昨天出發前往北韓。隨行的還包括國務院資深政策顧問胡克（Brian Hook）與白宮國安會亞太事務資深主任博明（Matt Pottinger）等人。（編輯：陳政一）