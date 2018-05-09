川普宣布退出伊核協議 歐洲失望 以色列按讚

2018-05-09 03:53

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國總統川普宣布將退出伊朗核子協議，並將對德黑蘭政權實施「最高層級」的經濟制裁。對此，法國總統馬克宏及歐盟表示遺憾，美國參眾議院民主黨領袖也不認同，不過以色列總理納坦雅胡則在全國電視演說中表態支持川普的決定。

川普說，他的這項決定傳達一項重大訊息：「美國不再只是放狠話而已」。他還強調，美國將因為他這項決定變得「更安全許多」。

對此，力勸川普留在協議的法國總統馬克宏隨即推文表示，法國、德國和英國都對川普決定退出這項「聯合全面行動計畫（ＪＣＰＯＡ）」的決定感到遺憾。歐盟外交政策首長茉格里尼也說，歐盟決定繼續留在協議，並呼籲國際社會繼續執行協議。

民主黨國會要員對川普這項決定表示失望。參議院民主黨領袖杜賓說，川普退出伊核協議是「歷史性的錯誤」。眾議院民主黨領袖裴洛西也批評川普這項決定「既危險又任性」，「正當我們需要盟友攜手合作，解決其他地方的核武威脅，尤其是北韓，這項決定卻讓我們變得孤立。」

以色列總理納坦雅胡則在川普做此宣布後發表全國電視演說，表態支持川普的決定。

美國有線電視新聞網（CNN）引述美軍官員報導，美方愈來愈擔心伊朗可能正策劃對以色列發動攻擊，但攻擊的時間和形式不明。