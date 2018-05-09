川普：美國務卿正前往北韓 為川金會做準備

2018-05-09 03:12

〔中央社〕美國總統川普今天宣布，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）正在前往北韓途中，準備他與北韓領導人金正恩的劃時代核子高峰會。

川普在白宮演說中表示：「此刻，國務卿蓬佩奧正在前往北韓途中，為我與金正恩即將到來的會談做準備。」

川普說，蓬佩奧「差不多一個小時」就會抵達北韓。

蓬佩奧上月曾在平壤會晤金正恩，當時他仍是中央情報局（CIA）局長，尚未就任國務卿。

除了策劃「川金會」，蓬佩奧也一直在敦促平壤政權釋放3名美國公民。「川金會」預定本月稍後或6月初舉行。