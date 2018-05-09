川習通話 白宮：續制裁北韓 美中貿易要均衡

2018-05-09 02:20

〔中央社〕美國總統川普今天與中國國家主席習近平通話時重申，持續制裁北韓的重要性；對於美中貿易，川普則說，要確保美中貿易與投資關係是均衡、且有益於美國企業與勞工。

白宮稍早公布川普與習近平通話的簡短聲明。與中國官方媒體公布內容相較，白宮版的美方說法較簡短，且重申美國在北韓及美中貿問題上的一貫大原則與方向。

聲明指出，川普與習近平討論兩人相互關心的議題，包括朝鮮半島近來的局勢發展及習近平今天與北韓領導人金正恩的會面。

川普和習近平都認為，在北韓永久撤除核設施及彈道飛彈計畫前、持續對北韓執行制裁的重要性。

川普還重申，要致力於確保美中貿易與投資關係是均衡且有益於美國企業與勞工的。

川普一早先透過個人推特預告，他將與習近平通話，推文說，在貿易議題上將有好事會發生；至於北韓，他則說正和北韓建立關係與信任。

就在川普推文後，中國媒體公布，金正恩再次訪問中國，他與習近平今天在東北城市大連會談。這也是金正恩今年3月以來第二度訪問中國。

金正恩4月與南韓總統文在寅舉行歷史性高峰會後，預定6月將與川普舉辦「川金會」。

分析認為，中國配合國際社會制裁北韓、讓北京與平壤的關係陷入低點，而金正恩態度大轉變欲走出自己的路，和文在寅直接對話、甚至追求與川普面對面、平起平坐，北京要避免在朝鮮半島問題上成為局外人，從傳出「文金會」與「川金會」後，習近平開始與金正恩打交道。

金正恩2011年成為北韓領導人後、直到今年才訪問中國。（編輯：陳政一）