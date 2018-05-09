美政府官員告訴國會：川普決定退出伊朗核協議

2018-05-09 02:12

〔中央社〕路透社報導，美國國會助理表示，川普政府高階官員打電話給主要國會議員，告訴他們美國總統川普已決定退出國際與伊朗達成的核子協議，但是最長6個月內不會重新施加制裁。

路透社，一名國會助理解釋說，川普將不會解除放棄制裁90天，並有延長90天的選項。

一名美國政府官員告訴法新社，川普今天將宣布：美國將退出國際與伊朗達成的核子協議。消息人士也告訴美聯社，川普已做出這項決定。

這名要求匿名的官員說，川普已決定退出這項協議。

一名白宮高階官員今天否認紐約時報的報導，表示川普並未告訴法國總統馬克宏他將退出伊朗核子協議。。

路透社報導，這名官員說：「總統並未告訴馬克宏這些事情。」

馬克宏的辦公室也表示，川普今天與馬克宏通電話時，並未透露他計畫今天稍後就伊朗核子協議發表的談話內容。

馬克宏的辦公室在回答路透社的提問時，否認紐約時報的報導。

紐約時報報導，知悉談話內容的人士透露，川普告訴馬克宏，美國將退出國際與伊朗達成的核子協議。

根據紐約時報，這位人士表示，美國準備重新對伊朗實施因為這項協議而暫時擱置的所有制裁措施，而且還會施加更多經濟懲罰。

川普將於下午2時（台北時間9日凌晨2時）宣布他對伊朗核子協議的最後決定。