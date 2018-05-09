川普將宣布關鍵決定 料退出伊朗核協議

2018-05-09 01:04

〔中央社〕美國總統川普今天料將對伊朗核子協議施以重大打擊，取消對伊朗制裁的關鍵中止令，恐將使這項協議未來能否持續大成問題。

法新社報導，川普一再痛批這項協議是「很糟的交易」，儘管歐洲盟國最後奮力想挽救這項協議，官員與外交人士都預期好鬥成性的川普將退出協議。

今天下午2時（台灣時間9日凌晨2時），川普即將在白宮宣布他對此事的決定，這將是他上任一年餘來在外交政策上影響最大的決定。

「華盛頓郵報」報導，官員和專家指出，其實川普若以這項協議不足以防止伊朗取得核武而決定退出，可能讓美國官員更難以偵測伊朗秘密製造核武的行動。

川普必須在12日前決定，是否繼續擱置對伊朗中央銀行和石油業的制裁措施，而這正是伊朗2015年與6強所達成核子協議的重要支柱。

批評者警告，川普若不再下令中止制裁措施，將瓦解這項精心規劃的協議，使得伊朗原已低迷的經濟陷入危機，並將引發中東的武器競賽，以及使得大西洋兩岸的歐美雙方面臨自從伊拉克戰爭以來最大分歧。

中東地區密切關注川普的決定，當地有些強國正考慮推動核子計畫。北韓對此同樣關切，因為領導人金正恩即將與川普舉行會談，討論非核化議題。

一位歐洲外交官表示，伊朗核子協議雖有延續下去的機會，但這個機會非常小。

法國總統馬克宏上週走訪華盛頓，希望在最後關頭挽救這項協議，但法國官員表示，他離開美國時「深信我們得到的是否定的決定」。

川普今天與馬克宏通電話後，「紐約時報」報導，知悉談話內容的人士透露，川普告訴馬克宏，美國將退出伊朗核子協議，而且準備重新對伊朗實施因為這項協議而暫時擱置的所有制裁措施，還要施加更多經濟懲罰。但法國總統府隨即否認這項報導。

伊朗對於可能作何反應說法不一，暗示若這項協議遭到致命打擊也可能退出，並恢復提煉武器級濃縮鈾。

不過，伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）指出，即使美國退出，伊朗仍可能留在這項協議。羅哈尼一向主張與美國打交道，若是這項政策失敗，可能在國內面對反彈。

如果伊朗果真留在這項協議，則與歐洲貿易的重要管道比較可能維持開放。