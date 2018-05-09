川金會前二會習近平 中國學者：金正恩忐忑不安

北韓領導人金正恩在訪問中國40多天後，週一（7日）、週二（8日）再次抵達中國，在大連與中國國家主席習近平見面，討論朝鮮半島局勢。（法新社）

2018-05-09 00:09

〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩相隔40多天後週一（7日）、週二（8日）再次造訪中國，在大連與中國國家主席習近平見面，討論朝鮮半島局勢。有中國學者指出，這是金正恩在與美國總統川普會談前，「忐忑不安」的表現。

《韓聯社》報導，有鑑於金正恩2012年上台後6年間從未「離境」，最近卻接連2次訪問中國，「這種情況十分罕見」。分析認為，這次習金二會可能是意在牽制美國提出北韓應廢除核武在內所有大規模殺傷性武器的主張。

日本《共同社》也指出，習金二會凸顯兩國關係日益密切，習近平有意展現中國在朝鮮半島的影響力，對美國川普政府進行牽制，力圖在半島新體制建構過程中掌握主導權。

「BBC中文網」則援引分析人士指出，習近平和金正恩3月首度碰面後，雙方發現各自重大利益合拍，因此希望改善雙邊關係，增加政治互信；兩國都希望從半島正在發生的歷史性變革中發現機會。

中國人民大學國際關係教授時殷弘表示，對金正恩來說，希望大力爭取中國頗具規模的經濟幫助，包括減少對北韓的制裁。他還說，這也是金正恩在與川普會談前「忐忑不安」的表現。

時殷弘也指出，美國和北韓目前在當前朝鮮半島局勢中扮演決定性角色，這讓中國頗為擔憂，中國希望以近乎核心的身份介入半島正在與即將發生的變化，參與主導變化。