習金秘密會談 金正恩：願意實現非核化

北韓領導人金正恩與中國國家主席習近平7至8日在遼寧大連進行會晤，中國媒體報導指，金正恩在會談中表態，願意實現非核化。（歐新社）

2018-05-08 23:46

〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩與中國國家主席習近平7至8日在遼寧大連進行會晤，中國官媒《新華社》報導指出，金正恩在會談中表態，願意實現非核化，並指只要有關方面消除對北韓敵視政策和安全威脅，北韓沒有必要擁核。

今年3月底才剛到過北京進行非正式訪問的金正恩，於昨今兩天再度於大連與習近平進行會談，《新華社》報導稱，金正恩表示，實現朝鮮半島無核化是北韓始終如一的明確立場。「只要有關方面消除對朝敵視政策和安全威脅，朝方（北韓）沒有必要擁核，無核化是可以實現的」。金正恩也說「希望通過朝美對話建立互信，有關各方負責任地採取分階段、同步性的措施，全面推進半島問題政治解決進程，最終實現半島無核化和持久和平」。

習近平則指出，支持北韓堅持半島無核化，以及朝美對話協商解決半島問題，並表示，兩人首次會晤以來，兩國關係和朝鮮半島形勢均取得積極進展，「願繼續同有關各方一道，為全面推進半島問題和平對話解決進程、實現地區長治久安發揮積極作用」。

報導提到，雙方這兩天除進行會談，中方也為金正恩舉行歡迎晚宴。金正恩與習近平也一同散步並出席午宴，金正恩的胞妹金與正也都有參加有關活動。