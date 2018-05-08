地中海式、北歐式飲食 WHO：可降低得到這4種疾病機率

2018-05-08 23:30

〔即時新聞／綜合報導〕世界衛生組織（WHO）研究一系列科學期刊和其他醫學文獻，在今（8）日指出，採用北歐式或地中海式的飲食方法，可以降低4種疾病的發病率，地中海式飲食多食用蔬菜、魚類、堅果和橄欖油，北歐飲食多附加漿果類與豆類食物。

根據《每日郵報》報導，世界衛生組織做出解釋，北歐式、地中海式這2種飲食法，同樣避免食用乳製品、甜食、紅肉與加工肉類，有益人體健康，不易導致發胖，也因此可以降低與肥胖相關的非傳染性疾病，如心臟病、中風、癌症與糖尿病。

世衛組織呼籲 各國應推廣健康飲食法

世衛組織推薦的北歐式飲食中含有根莖類與十字花科蔬菜，且多食用漿果、蘋果、梨子等水果，主食為全穀食品，配上油性魚類，烹調過程則選用菜籽油；地中海式飲食則多食用蔬果類，並以堅果等穀物為主食，魚類為配餐，烹調過程則是使用橄欖油。

世衛組織歐洲預防與控制非傳染性疾病辦公室的布烈達（João Breda）指出，「這2種飲食都非常有助於人體健康，這是毫無疑問的」，但在分析完歐洲53個國家推廣的飲食政策後，發現僅有不到3分之1的政府有在健康飲食觀念上進行全民教育。

目前推廣地中海式飲食的國家有賽普勒斯、希臘、愛爾蘭、以色列、馬爾他、馬其頓、西班牙和土耳其；推廣北歐式飲食的則有比利時、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、冰島、挪威和瑞典。