馬來西亞國會大選明登場 37邊緣席次將左右勝負

馬來西亞國會大選明（9）日登場，新加坡南洋理工大學的馬來西亞專家卡辛說：「這是馬來西亞多年來最不可測的一場大選。」（彭博）

2018-05-08 23:17

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞國會大選明（9）日登場，最新民調顯示，執政的國民陣線聯盟可望贏得100席國會議席，在野希望聯盟83席，伊斯蘭黨2席，剩下37個席次花落誰家，投票率是關鍵因素。

綜合媒體報導，大馬默迪卡民調中心今（8）日傍晚發布「第14屆全國大選展望報告」，民調結果顯示，大馬國會222個席次中，國陣有望拿下100席，希盟83席，伊斯蘭黨則從上屆21席輸到剩2席，另外37個邊緣議席，因為國陣與希盟勢均力敵，無法確定花落誰家，若希盟於37個邊緣議席大有斬獲，則逆轉勝出，執政中央。

這37個邊緣議席位於最接近新加坡的柔佛州5席、砂拉越州6席、沙巴6席、吉打州和彭亨州各4席、雪蘭莪州和吉隆坡各3席、霹靂州和森州各2席，吉蘭丹州和登嘉樓各1席。民調中心指出，在這37個選區，投票率高低將決定議席歸屬。

另外，非政府組織Invoke昨日公佈的「第14屆大選成績預測」研究報告，預測在野黨希盟將能首創政黨輪替紀錄，有望贏得111個國會議席而執政中央。

大馬1957年脫離英國獨立以來，醜聞纏身的首相納吉（Najib Razak）所屬的國陣聯盟持續掌權至今，如今高齡92歲的前首相馬哈地（Mahathir Mohamad）復出政壇，帶領希盟挑戰中央。

新加坡南洋理工大學的馬來西亞專家卡辛（Yang Razali Kassim）說：「這是馬來西亞多年來最不可測的一場大選。」「馬哈地復出是一項變數，不但扭轉反對派的政治命運，也撼動整個政局。」