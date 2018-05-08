吞汽車、撞開欄杆！夏威夷火山岩漿街道恐怖溢流

滾燙熔岩吞噬轎車。（圖擷取自youtube）

2018-05-08 20:48

〔即時新聞／綜合報導〕本月4日美國夏威夷的奇勞亞火山（Kilauea volcano）噴發，滾燙岩漿不斷從地表的裂縫噴湧而出。岩漿行經之處都被燒毀破壞，植物建築等等無一倖免。日前還有一段影片可以看見，在地表上緩緩行進的熔岩已經覆蓋住整條馬路，最後還吞噬掉一輛轎車，場面驚駭。

根據外媒報導，位於夏威夷大島（Big Island）西南部的奇勞亞火山為盾狀火山，雖然不會突然劇烈噴發，但經常會湧出岩漿，是目前在世界上最活躍的火山。近日這塊區域的地質運動頻繁，導致火山活動也更加明顯，從網路上流傳的影片中可見，滾燙的熔岩在街道上緩行，冒出的黑煙讓人不敢靠近，熔岩開始接近一輛轎車，車子開始起火，最後被無情的吞噬掉。另外，還有許多鐵製欄杆被這些岩漿硬生生撐開，顯現出超強威力。

最新數據顯示，這次火山災情非同小可，由於噴湧而出的岩漿溫度高達攝氏1150度！受災最嚴重的雷拉尼莊園（Leilani Estates），至少就有26棟房子被岩漿破壞，沿途的草樹建築都被吞噬殆盡，熔岩產生的黑煙也嚴重汙染了當地空氣，空氣中的二氧化硫（SO2）的濃度非常高。

專家表示，目前奇勞亞火山未見有緩和的跡象，這樣的情況恐怕還會持續一段時間。而影片中記錄下來的這些畫面，也不禁讓人聯想到1955年，同樣也是奇勞亞火山的噴發，當時熔岩覆蓋地表整整3個月之久，覆蓋面積超過1618公頃的土地。

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