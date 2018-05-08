北韓申請新國際航線 南韓急商議安全問題

今日南韓外交部發言人魯圭德透露，北韓提議開通的航線會經過南韓仁川，南韓有關部門也正在審議北韓的要求是否安全。圖為南韓仁川國際機場。（資料照，彭博）

2018-05-08 19:36

〔即時新聞／綜合報導〕「文金會」後北韓開始向國際民用航空組織（ICAO）申請新的國際航線，希望擴大對外交流，今日南韓外交部發言人魯圭德透露，北韓提議開通的航線會經過南韓仁川，南韓有關部門也正在審議北韓的要求是否「安全」。

根據《韓聯社》報導，魯圭德今日在記者會中透露，北韓向國際民用航空組織申請的新航線中，包含數條經過南韓仁川飛行情報區（FIR）飛往第三國的航線，而南韓國土交通部、海事部等有關部門，都已經在審議開放航線與否的問題。

根據《路透》報導，國際民用航空組織上週五表示，他們的首長將會於本週到訪北韓平壤，研議有關飛往南韓新航線的問題；而日本《NHK》則表示，有2名國際民用航空組織的官員已於昨日抵達北京，其中1名官員透露他們此行的目的為商議北韓的航線安全。

而1名南韓政府官員也透露，假如未來能准許北韓使用經過南韓的航線，那麼行經朝鮮半島的航線將不需要再繞道，有機會直接經過北韓上空，交通會便利許多，不過該官員也透露，南韓當局對於此事目前尚未有定論。但英、美、法、德等國過去都曾建議各航線不要行經北韓領空，以免有被飛彈攻擊的風險。